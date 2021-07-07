Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі

Уряд Швейцарії включив до списку санкцій проти Білорусі 78 осіб та 7 організацій, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Раніше 7 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь.

Рішення пов’язані з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур та затримань.