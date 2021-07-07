Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі

Масові демонстрації в Мінську, серпень 2020 року

Уряд Швейцарії включив до списку санкцій проти Білорусі 78 осіб та 7 організацій, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Раніше 7 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь.

Рішення пов’язані з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур та затримань.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG