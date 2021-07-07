Білорусь: у католицький собор після виконання релігійного гімну прийшла міліція

У Білорусі співробітники міліції прийшли в католицький кафедральний собор Пресвятої Діви Марії в центрі Мінська з повідомленням про порушення закону. Приводом стало виконання у будівлі релігійного гімну «Магутни Божа» («Могутній Бог»). Про це повідомив у фейсбуці єпископ Юрій Кособуцький. Раніше Олександр Лукашенко погрожував виконавцям пісні.

«Магутни Божа» (авторська назва – «Молитва») – вірш білоруської поетеси Наталії Арсеньєвої, написаний у 1943 році, його поклали на музику. Після Другої світової війни авторка жила в еміграції, працювала на Радіо Свобода і активно брала участь у житті білоруського співтовариства. Пісня була популярна у емігрантів, а на початку 90-х пропонувалася спеціальною комісією білоруського парламенту як державний гімн країни.

Зараз гімн регулярно виконуюється опозицією. Мінсько-Могилевська католицька архиєпархія закликала виконати його в храмах 3 липня, коли в країні відзначається День незалежності. 2 липня Олександр Лукашенко, виступаючи на урочистих зборах на честь свята, застеріг католиків від виконання пісні.

За словами єпископа, міліціонери прийшли у собор 4 серпня, на наступний день після виконання гімну. Він зазначив, що співробітники самі не знали, яку саме норму закону порушили віруючі. «Гімн «Магутни Божа» – це, перш за все, молитва за нашу багатостраждальну батьківщину і за наш народ», – написав він, додавши, що пісня об’єднує в країні не тільки віруючих усіх гілок християнства, а й людей, які не ототожнюють себе з релігією.