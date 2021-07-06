Лукашенко доручив обмежити транзит товарів із Німеччини через Білорусь

Олександр Лукашенко доручив білоруському уряду обмежити транзит німецьких товарів через Білорусь до Росії та Китаю. Про це він заявив на нараді щодо протидії санкціям, передає офіційне білоруське агентство БЕЛТА.

Так Лукашенко хоче показати європейським країнам, «що таке Білорусь» і змусити їх думати, «перш ніж братися за економічну зброю»: «Ми їх знаємо. У нас є досвід. Пам’ятайте, «Шкода», «Нивеа» і так далі? Ми їм сказали: хлопці, спасибі, до побачення. Перше: на білоруський ринок – ані кроку, друге: через Білорусь – теж ані кроку».

Лукашенко запропонував Європі постачати свої товари через Фінляндію та Україну і доручив уряду Білорусі та Національному банку уважніше стежити за роботою зарубіжних компаній всередині країни: «Якщо хтось нас не розуміє і розгорнув боротьбу проти білоруської держави, ви знаєте, як до них ставитися».

Євросоюз і США запровадили вже чотири пакети санкцій проти Олександра Лукашенка. Причина – репресивна політика білоруського лідера. Обмеження стосуються калійної, нафтової галузі, банківського сектора. Всього під обмеження потрапили 166 осіб і 15 установ.