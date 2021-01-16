Skoda не спонсоруватиме Чемпіонат із хокею-2021, якщо Білорусь буде співорганізатором

Чеський виробник автомобілів Skoda не підтримуватиме Чемпіонат світу з хокею, якщо співорганізатором буде Білорусь. Про це компанія заявила в своєму Твітері 16 січня.

У Skoda пояснили своє рішення порушенням прав людини білоруською владою.

«Ми були гордими партнерами Чемпіонату світу Міжнародної федерації хокею протягом 28 років. Але ми також підтримуємо та просуваємо всі права людини. Відтак Skoda утримається від спонсорування Чемпіонату світу з хокею МФХ у 2021-му, якщо підтвердиться, що Білорусь буде співорганізатором заходу», – йдеться в заяві.

Допис отримав низку коментарів із подяками від користувачів.

Напередодні, як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, аналогічну заяву зробила в соцмережах компанія з виробництва косметики Nivea.

15 січня президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив, що Латвія висловила готовність прийняти всі матчі чемпіонату світу з хокею 2021 року, не залучаючи Білорусь.

Читайте також: Тихановська закликала провести акції солідарності з Білоруссю 7 лютого

Протести проти Олександра Лукашенка тривають після суперечливих президентських виборів в Білорусі 9 серпня. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.