У Білорусі винесли перший цьогоріч смертний вирок – правозахисники

У білоруському Слуцьку Мінський обласний суд вдруге засудив Віктора Скрундика до смертної кари, повідомив правозахисний центр «Весна».

Вперше Скрундика засудили до смертної кари торік у березні, але 30 червня Верховний суд відправив справу на новий розгляд.

На повторному розгляді суд задовольнив клопотання прокурора щодо такого ж покарання, що й до скасування рішення Верховного суду, для Віктора Скрундика – страта, для Валентина Бушніна – 18 років ув’язнення, для Віталія Мятежа – 22 роки і Сергія Захарченка – рік виправних робіт з 10% зарплати.

У своєму останньому виступі 11 січня Віктор Скрундик заявив, що шкодує про скоєне та вибачився перед родичами загиблих. Злочини, в яких засудили чоловіків (грабежі і вбивства літніх людей), сталися в січні 2019 року в селах Улянівка Слуцького району і Суховчиці Копильського району – жертвами стали кілька пенсіонерів.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де чоловікам ухвалюють смертні вироки за особливо тяжкі злочини. Родичам смертників зазвичай не повідомляють про розстріл і не надають побачення перед стратою, тіла розстріляних також не видають і не розголошують місце поховання.