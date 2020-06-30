У Білорусі скасували смертний вирок засудженому за вбивства і грабежі

Верховний суд Білорусі 30 червня задовольнив апеляції громадян цієї країни Віктора Скрундика, Валентина Бушніна і Віталія Мятежа і скасував їхні вироки. Серед інших було скасовано і смертний вирок Скрундику. Справу трьох чоловіків відправлено на новий розгляд.

Банда, в складі якої, за даними слідства, були Скрундик, Бушнін і Мятеж, звинувачувалася в грабежі і вбивствах людей похилого віку. Скрундик і Валентин Бушнін раніше були неодноразово засуджені за крадіжки, у Віталія Мятежа судимостей не було.

Злочини сталися в січні 2019 року в селах Улянівка Слуцького району і Суховчиці Копильського району. За версією слідства, 14 січня Скрундик і Бушнін убили 79-річного Михайла Шукалея. Спочатку чоловіка душили шнурком від спортивних штанів, а потім влаштували в його будинку пожежу. Як показала експертиза, під час підпалу чоловік був ще живий. З будинку вбитого нападники вкрали гроші.

Друге вбивство, як стверджує слідство, Скрундик учинив разом із Віталієм Мятежем. Чоловіки вбили 94-річного Володимира Гаркавого 21 січня. Його також душили і спалили живцем. З будинку пенсіонера вкрали гроші та алкоголь. Скрундик зізнався в цьому вбивстві, але Мятеж визнав тільки грабіж.

Пізніше Скрундик став наполягати, що він визнав провину під тиском. За його словами, Шукалея вбив насправді не він, а його спільник Валентин Бушнін. За словами Скрундика, він визнав провину тому, що боявся помсти з боку свого спільника.

У Верховному суді Віктор Скрундик вибачився перед родичами загиблих і закликав суд врятувати його життя, замінивши для нього смертну кару на позбавлення волі.

За 2020 рік це вже третій смертний вирок, ухвалений білоруським судом. Могилівський обласний суд 10 січня засудив до розстрілу двох братів, 19-річного Станіслава та 21-річного Іллю Костевих. Їх визнали винними у вбивстві вчительки і підпалі її будинку.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де чоловікам ухвалюють смертні вироки за особливо тяжкі злочини. Родичам смертників зазвичай не повідомляють про розстріл і не надають побачення перед стратою, тіла розстріляних також не видають і не розголошують місце поховання.