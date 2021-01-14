Тихановська закликала провести акції солідарності з Білоруссю 7 лютого

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю.

«Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тихановська закликає діаспору та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень через COVID-19. Також політики та відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus», – мовиться у повідомленні у телеграм-каналі Тихановської.

Зазначається, що 6 лютого спільно з білоруською діаспорою та ініціативою «Беларусы Замежжа» буде запущена конференція солідарності.

«Ви можете приєднатися до неї онлайн. Вона буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових Народних посольств. Серед спікерів – Світлана Тихановська, Павло Латушко, інші політики, представники діаспор, Народних посольств, міжнародних фондів та відомі артисти», – йдеться у заяві.

Протести проти Олександра Лукашенка тривають після суперечливих президентських виборів в Білорусі 9 серпня. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.