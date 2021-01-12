«На тонкому льоду»: реакції на зустріч очільника Міжнародної федерації хокею з білоруським диктатором

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав голову Міжнародної федерації хокею із шайбою (IIHF) у Мінську так, ніби зустрічав брата, якого давно не бачив. Але чи справді Білорусь прийматиме Чемпіонат світу з хокею на тлі жорстокого поводження білоруських силовиків із протестувальниками після сумнівних президентських виборів минулого року?

«Привіт, мій дорогий», – сказав Лукашенко, коли узяв Рене Фазеля у свої гігантські «ведмежі обійми» 11 січня 2021 року.

Це було видовище, яке майже неможливо побачити з часів початку пандемії COVID-19 у світі. Двоє чоловіків без масок люб’язно спілкувалися, сміючись та тримаючи одне одного за руки кілька секунд перед тим, як перейти до змістовної частини зустрічі.

Білорусь разом із Латвією повинні прийняти у 2021 році Чемпіонат світу з хокею в травні – червні, але Рига та багато інших держав Європейського союзу закликають IIHF скасувати чемпіонат в Білорусі через жорстокі дії щодо протестувальників та політичної опозиції.

Фазель приїжджав до Мінська, щоб обговорити це питання, рішення щодо якого, як очікується, ухвалять на засіданні IIHF 25-26 січня.

У Білорусі тривають протести з часу виборів президента 9 серпня, результати яких, за словами опозиції і на думку учасників акцій, були сфальсифіковані, щоб Лукашенко вшосте поспіль отримав президентські повноваження.

ЄС та США відмовилися визнавати переобрання Лукашенка та наклали санкції на нього та його оточення у зв’язку з жорстокими розгонами мирних маршів та побиття і тортури щодо протестувальників.

Чому так посміхається Лукашенко?

Утрата права на проведення чемпіонату світу з хокею буде жорстким ударом по Лукашенку, ревному поціновувачу хокею, який регулярно сам виходить на лід.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у Литві, куди вона виїхала після того, як їй погрожували білоруські спецслужби, написала у Твіттері, що неподалік від місця де так люб’язно зустрічалися Лукашенко та Фазель, «у нелюдських умовах утримуються люди, ув’язнені з політичних міркувань».

Тихановська додала, що поки Фазель, громадянин Швейцарії, обіймав Лукашенка, «Наталії Херші, громадянці Білорусі та Швейцарії, режим присудив два роки та шість місяців ув’язнення за участь у мирних протестах в Білорусі».

«Під значним тиском»

Білоруська журналістка Ганна Любакова опублікувала схожий допис: «Понад 30000 ув’язнених. Служба безпеки стріляла в людей, била їх до смерті. 169 людей за ґратами з політичних питань. А президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель насолоджується теплим прийомом… у Мінську».

Лукашенко сказав Фазелю, що Білорусь готова прийняти чемпіонат з Латвією чи без неї. Якщо Рига відмовиться, сказав Лукашенко, «ми проведемо найкращий чемпіонат світу в Білорусі».

Лукашенко також запевнив Фазеля, що Мінськ зможе провести захід у безпеці, і що не виникне небезпека у питаннях «коронавірусу, або політичної безпеки, або фізичної безпеки».

«Я погоджуюсь з Вашими останніми заявами: спорт повинен об’єднувати народи, а не розділяти їх, а спорт і політика не повинні змішуватися настільки, наскільки це можливо», – сказав Лукашенко.

Зі свого боку, Фазель просто заявив, що він був «радий» бути у Мінську «і мати можливість обговорити ситуацію». Він визнав, що IIHF «опинилася під значним тиском» через це питання.

«Плачевна» ситуація

Колишній міністр оборони та закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус написав у Твіттері, що «у диктатурі немає різниці між спортом та політикою».

«Наївність деяких спортивних бюрократів просто плачевна», – додав він.

Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Гармс написала, що зустріч Фазеля та Лукашенка є «ще одним прикладом безсоромності міжнародних спортивних організацій».

Чинна депутатка Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон опонувала аргументу, що «спорт і політика не змішуються», написавши: «Як щодо змішування спорту з добросовісністю, людською гідністю, моральністю та іншими принципами, яких Ви, згідно зі Статутом, дотримуєтеся?»

Гармс додала посилання на відкритий лист до Фазеля, направлений у грудні 2020 року і підписаний 51 європарламентарем. У листі IIHF закликали «дотримуватися своїх принципів, не підтримувати жорстокість, і зробити все, щоб Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2021 року не проводився у лукашенківській Білорусі, ані переносився до Росії, яка залишається єдиним джерелом легітимності Лукашенка».

«Шайба на вашому боці майданчика», – такою спортивною метафорою закінчився лист.

Близько 44000 людей підписали інтернет-петицію, яка закликає перенесення чемпіонату.

Німецький аналітик Єнс Зіґерт, що перебуває у Росії, відзначив, що Лукашенко сказав Фазелю, що «у Білорусі ніхто не штурмує урядові будівлі», що схоже на посилання на штурм 6 січня Капітолію у США жорстокими прихильниками президента Дональда Трампа.

«Це правда, – написав Зіґерт у Твіттері, – тому що опозиція протестує виключно мирно. Вони не мають зброї. Їх арештовують лише за те, що вони збираються або розмахують прапорами».

Його колега-аналітик Яніс Клюґе відповів у коментарі до твіту із відео: «Лукашенко вже ретельно «штурмував» білоруський парламент».

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за даними ООН іще на початок грудня, пройшли через затримання й арешти понад 27 тисяч людей. Активісти говорять про більш ніж 30 тисяч тих, хто був затриманий чи арештований.

Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.

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