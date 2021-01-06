Білоруса у Гомелі судитимуть за патріотичного сніговика

На жителя Гомельського району у Білорусі склали протокол за те, що він у своєму дворі змайстрував сніговика і написав на ньому «Живе Беларусь!» (Хай живе Білорусь) – популярне гасло протестного руху його співвітчизників.

Про цей інцидент розповів Радіо Свобода правозахисник Леонід Судаленко.

За його словами, 24 грудня в Гомельському районі випав сніг – чоловік прибрав двір від снігу та зліпив сніговика, написавши на ньому «Живе Беларусь!». Сніг швидко пройшов, перетворившись, разом із сніговиком, на воду.

29 грудня йому зателефонував дільничний, повідомивши, що прийде скласти протокол за несанкціонований пікет.

«Сільський житель порадив дільничному скласти протокол на сніговика, бо ж пікетувальником був саме він. І хоча уже немає ані снігу, ані сніговика, жителя села будуть судити», – додав правозахисник.

Підтвердженням пікету є фотографія, яку, мабуть, зробив хтось із сусідів. На світлині видно білого сніговика, оздобленого червоним шаликом – два кольори опозиції, які у сполученні біло-червоно-білий символізують історичний прапор Білорусі, під яким громадяни боролися за незалежність своєї держави ще більш ніж століття тому.

Дільничний склав протокол на автора сніговика, відповідно до статті 23.34 КоАП, визнавши снігову скульптуру у власному саду цього чоловіка несанкціонованим пікетом.

Сам власник сніговика відмовився коментувати подію. Суд має відбутися найближчим часом.