Репресії в Білорусі: лідерів незалежного «Пресклубу» звинуватили в ухиленні від податків

У Білорусі засновницю незалежного журналістського об’єднання «Пресклуб» і кількох її соратників, які перебувають під вартою, обвинуватили 31 грудня в ухиленні від сплати податків і пов’язаних кримінальних злочинах на тлі загального придушення інакодумства в країні.

Засновницю «Пресклубу» Юлію Слуцьку обвинуватили в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, повідомила в фейсбуці її дочка Олександра. Покарання за цією кримінальною статтею передбачає до 5 років обмеження волі. Слуцьку продовжать тримати під вартою щонайменше до 22 лютого.

Адвокат групи підтвердив обвинувачення проти Слуцької і додав, що ще принаймні чотири штатні працівники об’єднання обвинувачені в співучасті у схожих фінансових злочинах.

Такі обвинувачення висунені проти фінансового директора «Пресклубу» Сергія Ольшевського, програмної директорки Алі Шарко, операторів Петра Слуцького і Дениса Соколовського. Наразі не ясно, чи їм, як і Слуцькій, теж продовжили термін тримання під вартою.

Як стало відомо, ще одного затриманого раніше працівника, директора «Академії Пресклубу» Сергія Якупова, який є громадянином Росії, вивезли зі слідчого ізолятора і вислали до Росії.

«Пресклуб», заснований у Білорусі 2011 року, називає себе «платформою для професійного розвитку медіаспільноти» і «неформальним об’єднанням медіапрофесіоналів, усіх, хто хоче вдосконалити свої журналістські навички і працювати в ритмі професійних стандартів і тенденцій».

Юлію Слуцьку затримали 22 грудня, відразу після її повернення до Білорусі з-за кордону. Наступними годинами того ж дня затримали й інших згаданих, після обшуків чи оглядів у їхніх помешканнях і службових кабінетах.

Як раніше повідомляла пресслужба Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі, щодо співробітників «Пресклубу» здійснюється перевірка за фактами порушень податкового законодавства. Кримінальну справу передали до Слідчого комітету Білорусі.

Затримання відбулися через кілька днів по тому, як базований у США Комітет на захист журналістів залічив Білорусь до країн, влада яких значно посилила арешти журналістів останніми місяцями.

23 грудня Європейська федерація журналістів виступила з вимогою до влади Білорусі звільнити Слуцьку й її колег. Президент федерації Моенс Бліхер Б’єрреґор також закликав Європейський союз, Раду Європи і Організацію з безпеки і співпраці в Європі «рішуче відреагувати на цю нову хвилю репресій».

Від серпня, коли з дня президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися масові протести проти оголошених результатів, у Білорусі побували чи нині перебувають під арештом принаймні 373 журналісти.