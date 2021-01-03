Білорусь: політув’язненій журналістці Катерині Андреєвій не дозволили побачитися з чоловіком

Білоруській журналістці Катерині Андреєвій, яку звинувачують у «організації і підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок), відмовили у побаченні з чоловіком, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Відповідну постанову за підписом старшого слідчого Фрунзенського районного відділення Слідчого комітету Ігоря Куриловіча отримав чоловік журналістки Ігор Ільяш.

Як передає телеканал Белсат, слідчий пояснив відмову тим, що Андреєва нібито «може сховатися від органів кримінального переслідування і суду».

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«Вважаю постанову необґрунтованою, а мотивувальну частину цієї постанови – позбавленою будь-якого сенсу. У своєму клопотанні я просив не про зміну запобіжного заходу для Каті, тільки про зустріч», – коментує ситуацію Ігор Ільяш.

Фрунзенське РВСК відмовився повертати техніку, яку конфіскували під час затримання Ільяша в квартирі 24 листопада. Тоді журналіста покарали 15 добами арешту, а на підставкі постанови про арешт, а на підставі постанови про арешт майна Катерини Андреєвої забрали і особисту техніку її чоловіка – два телефони і ноутбук.

Слідчий Курилович відмовився повертати техніку, бо предмети визнані «речовими доказами» у справі журналісток «Белсату» Катерини Андреєвої і Дар’ї Чульцової. Обох затримали під час підготовки «Маршу сміливих» 15 листопада.

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Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.