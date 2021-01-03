У містах Білорусі почалися перші в 2021 році локальні акції протесту

У Мінську та інших білоруських містах 3 січня почалися перші в 2021 році недільні акції проти режиму Олександра Лукашенка, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У різних районах великих міст жителі збираються в групи і марширують із національними біло-червоно-білими прапорами та гаслами на підтримку демократичних змін у країні. Телеграм-канал «Перелік затриманих» заявляє про одну затриману учасницю акцію – Олесю Жадько.

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Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.