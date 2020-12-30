Які перспективи впливу Росії у Білорусі – аналізують експерти

Якщо Росія отримає повний контроль над Білоруссю, це стане «безпосередньою загрозою для України». Про це в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За подібного сценарію, продовжив міністр, пів країни буде оточено силами Росії і російські військові перебуватимуть у Білорусі, в окупованому Росією Криму, на Донбасі, а також в Придністров’ї, де базується оперативна група російських військ.

«Росії вдалося настільки глибоко проникнути в білоруські еліти, економіку, суспільство та політику, а також в апарат нацбезпеки та у військові сили країни, що навряд чи можна очікувати кардинальних змін в обставинах, навіть в якщо в якийсь момент Лукашенка замінить інший лідер», – вважає Кулеба.

Глава українського МЗС не виключає, що проблемою для України може стати поширення російського контролю на один з найважливіших секторів білоруської економіки – оборонну промисловість.

Він нагадав, що Київ тісно співпрацює з Мінськом у сфері безпеки та оборони. «Якщо Москва отримає повний контроль над цими галузями, ми будемо змушені шукати інші варіанти», – сказав Дмитро Кулеба.

The Insider – про плани Кремля

За даними видання The Insider, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, Москва почала співпрацю з деяким білоруським «активом» з метою створення нової партії. Як планується, партія з робочою назвою «Право народу» буде виступати проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією.

Видання The Insider отримало доступ до документів, які свідчать про ці плани, а також про деякі результати роботи адміністрації Путіна у білоруському напрямку. Зокрема, там перелічуються сфери впливу, соціальні та політичні проєкти, ресурси, активи у ЗМІ, а також особи, відповідальні за збереження впливу Росії над Білоруссю.

Видання опублікувало засадничу програму новоствореної партії.

«Офіційно про партію ще не оголосили, але за її програмою можна вже багато що сказати про плани Кремля. По-перше, судячи з програми, Кремль розраховує спрямувати невдоволення в бік конституційних реформ, сподіваючись, що це відверне увагу білорусів від боротьби проти виборів», – мовиться у статті The Insider.

Видання опублікувало на своєму сайті фотокопії деяких «партійних» документів, у них йдеться про те, що нова партія буде просувати ідею приватизації державного сектора.



Приховані мотиви Кремля

Кремль створює в Білорусі альтернативні партії, щоб зберегти російський вплив у випадку падіння режиму Лукашенка. Так вважає народний депутат України, голова міжфракційного об’єднання «За демократичну Білорусь» Олексій Гончаренко.

Росія починає реалізацію плану «Б»

«Росія починає реалізацію плану «Б» і формування партій-маріонеток, які будуть в опозиції до Лукашенка. Росіяни розуміють, що в середньотерміновій перспективі Лукашенко не втримається при владі. Кремль не хоче втрачати контроль над Білоруссю після відходу Лукашенка», – аналізує в інтерв'ю «Голосу Америки» депутат Олексій Гончаренко.

Іншої думки виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов. Стратегія Росії, каже він, не послаблювати вплив над Білоруссю, а зробити його більш прихованим, не настільки прямим.

Очевидно, що Кремль не буде йти з Білорусі і посилить свій вплив, але не способом тиску, а використає інші механізми

«Події в Україні, коли вони намагались маніпулювати четвертим президентом Януковичем, призвели до суспільного вибуху. Спроби допомагати Лукашенку, нав’язати йому свій порядок денний викликали у білорусів спротив. Очевидно, що Кремль не буде йти з Білорусі і посилить свій вплив, але не способом тиску, а використає інші механізми. Наприклад, створення своєї партії», – міркує в інтерв'ю «Голосу Америки» Олександр Леонов.

Демократизація Білорусі неможлива під впливом Росії, переконаний експерт.

Як реагують США та Україна

23 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує процедуру оформлення дозволу на проживання для громадян Білорусі – підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема в галузі інформаційних технологій та інновацій, а також членів їхніх родин.

Спрощена процедура діятиме до 31 грудня 2021 року.

З 9 серпня у Білорусі тривають протести проти Олександра Лукашенка. Активісти вимагають відставки Лукашенка і проведення нових президентських виборів.

США та ЄС не визнають легітимність білоруських виборів та запровадили санкції щодо Олександра Лукашенка та його оточення.

Міністерство фінансів США 23 грудня повідомило, що санкційний список поповнили одною фізичною особою та чотирма структурами – через їхню причетність до фальсифікації підрахунку результатів виборів та до застосування насильства щодо учасників мирних протестів.

27 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, який, серед іншого, містить «Акт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі». Цей документ надає президенту США додаткові повноваження на запровадження санкцій у зв'язку з протестами в цій країні.