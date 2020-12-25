Білоруський католицький лідер зумів повернутися до Білорусі після 4 місяців заборони

Католицький архієпископ 24 грудня повернувся до Білорусі після того, як влада зняла чотиримісячну заборону йому на в’їзд до країни.

Білоруський католицький лідер архієпископ Тадеуш Кондрусевич отримав заборону на в’їзд 31 серпня, коли він повертався з поїздки до Польщі.

74-річному духовому лідеру заборонили в’їжджати до Білорусі після його критики силового розгону протестів проти результатів виборів президента, на яких, згідно з офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

Архієпископу дозволили повернутися після того, як посланець з Ватикану минулого тижня зустрівся з Лукашенком у Мінську.

«Коли я перетнув на кордон, я став на коліна й помолився, я поцілував землю», – заявив Кондрусевич.

Він сказав, що ніхто не може «викинути Батьківщину із серця».

Кондрусевич зумів провести різдвяну службу в головному кафедральному соборі Мінська.