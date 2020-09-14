Влада Білорусі анулювала паспорт лідера католиків Тадеуша Кондрусевича

Лідеру білоруських католиків, митрополиту Мінсько-Могилівському, голові Конференції католицьких єпископів в Білорусі Тадеушу Кондрусевичу анулювали білоруський паспорт. Про це йдеться на сайті церкви з посиланням на відповідь голови Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.

«Доводимо до вашого відома, що вам не дозволили перетинати державний кордон у зв’язку з рішенням органів внутрішніх справ про визнання належного вам паспорта громадянина Республіки Білорусь (номер) недійсним», – ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Кондрусевич має право звернутися в МВС.

31 серпня Тадеуша Кондрусевича не пустили в Білорусь, коли він повертався з Польщі, попри те, що він є громадянином Білорусі. За кілька днів до цього, 27 серпня, Кондрусевич висловив протест у зв’язку з тим, що озброєні спецпризначенці блокували Червоний костел в Мінську, коли там перебували протестувальники: він назвав дії силовиків «неадекватними і протиправними» і зажадав, щоб інцидент був розслідуваний, а винні покарані.

КДБ Білорусі не дав коментаря щодо інциденту, а президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Кондрусевич нібито «виїхав для консультацій до Варшави» і «отримав певні завдання».

Кондрусевич в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») розповідав, що відвідав Польщу для проведення богослужіння, яке раніше переносилося через пандемію. У разі відсутності митрополита, згідно з канонічним правом, його замінює генеральний вікарій. Він виконує всі функції з управління єпархією. Цим генеральним вікарієм в Мінсько-Могилівській єпархії є єпископ Юрій Кособуцький.