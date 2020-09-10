Білорусь: Колесникова розповіла про погрози силовиків перед спробою примусової депортації

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова повідомила, що перед спробою примусової депортації з країни силовики одягли їй на голову мішок і пригрозили вбивством. Як передає білоруський портал Tut.by з посиланням на адвоката Колесникової Людмилу Козак, Колесникова подала заяву у Слідчий комітет Білорксі у зв’язку з інцидентом і вимагає судових позовів проти влади, в тому числі білоруського КДБ, щодо поводження з нею.

У ЗМІ з’явився зміст заяви: «Висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприйняті мною як реальні. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи частинами. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі».

Правоохоронні органи Білорусі поки офіційно не коментували заяви Марії Колесникової.

Напередодні стало відомо, що Колесникову затримали в Мінську за звинуваченням у «незаконній спробі захоплення влади». Адвокатка Колесникової зустрілася з нею 9 вересня, вперше після її зникнення, сказавши, що ту помістили в камеру з шістьма іншими людьми у СІЗО.

8 вересня Марію Колесникову, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова намагалися видворити в Україну, але Колесникова порвала свій паспорт, щоб цьому завадити. Родненков і Кравцов перебувають в Україні.

Колесникова є однією із семи членів президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі.

Наразі лише нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич залишається на території Білорусі та на волі. При цьому вона заявила 9 вересня, що до неї прийшли оперативники.