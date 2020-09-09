Білорусь: Алексієвич заявила, що до неї прийшли оперативники

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич в коментарі Білоруській службі Радіо Свобода заявила, що до її житла в Мінську прийшли оперативники в цивільному одязі.

«Мені дзвонять у телефон, чуєте, повен двір «тихарів» (так у Білорусі називають «тітушок» – ред.). Два автобуси так само стоять. Дайте піду, зберуся», – сказала Алексієвич під час телефонної розмови з Радіо Свобода.

Письменниця є останньою із членів президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі, яка залишається на волі або не залишила країну.

Зранку 9 вересня в Мінську затримали іншого члена президії – Максима Знака, а напередодні Марію Колеснікову, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова намагалися видворити в Україну, але Колеснікова розірвала свій паспорт, щоб цьому завадити. Родненков і Кравцов перебувають в Україні.

24 серпня були затримані представник Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський і довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова. З 5 вересня Ковалькова перебуває у Польщі. 31 серпня затримали ще одного члена президії Юлію Власову. Ексміністр культури Білорусі Павло Латушко виїхав до Польщі 2 вересня.