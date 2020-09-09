У Білорусі затримали члена Координаційної ради опозиції Максима Знака

Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції, юриста Максима Знака затримали вранці 9 вересняу Мінську. Як повідомив Білоруській службі Радіо Свобода у штабі Віктора Бабарика, наразі Знак перебуває поза зоною досяжності.

Адвокат Максима Знака Дмитро Лаєвський повідомив порталу TUT.by, що Слідчий комітет Білорусі «здійснює процесуальні дії, причини та підстави невідомі», у помешканні Максима Знака запланований обшук.

Поліція наразі не коментує затримання.

За даними TUT.by, у штаб Бабарика пресу не пускають, в приміщенні перебувають люди, які «щось ламають»; на парковці біля штабу стоять кілька мікроавтобусів з тонованими вікнами.

Юрист Максим Знак був одним із двох членів президії Координаційної ради опозиції, який залишався на свободі, перебуваючи в Білорусі. Друга член президії Координаційної ради – білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, яка не бере активної участі в діяльності ради за станом здоров’я. Решта членів президії або затримані, або перебувають за кордоном.

24 серпня були затримані представник Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський і довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова. З 5 вересня Ковалькова перебуває у Польщі. 31 серпня затримали ще одного члена президії Юлію Власову. Ексміністр культури Білорусі Павло Латушко виїхав до Польщі 2 вересня.

Вранці 7 вересня затримали Марію Колеснікову. Її, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова намагалися видворити в Україну, але Колеснікова розірвала свій паспорт, щоб цьому завадити. Родненков і Кравцов перебувають в Україні.