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08 вересня 2020, Київ 23:02
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Викрадення Колеснікової: білоруські опозиціонери розповіли, як і чому опинилися в Україні

Викрадення Колеснікової: білоруські опозиціонери розповіли, як і чому опинилися в Україні
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Викрадення Колеснікової: білоруські опозиціонери розповіли, як і чому опинилися в Україні

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Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов, яких білоруські силовики змусили виїхати до України, розповіли, що з ними відбувалося останні кілька днів. Вони також підтвердили, що їхня колега Марія Колеснікова справді порвала свій паспорт, щоб не допустити видворення її з Білорусі на територію України. Зв’язок із Кравцовим та Родненковим зник 7 вересня. Того ж дня очевидці повідомили, що невідомі в центрі Мінська викрали білоруську опозиціонерку, учасницю Координаційної ради Марію Колеснікову. Місце перебування Колеснікової наразі невідоме.

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