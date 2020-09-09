Білорусь: батько Колеснікової повідомив, що його дочка перебуває в СІЗО в Мінську

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова перебуває в слідчому ізоляторі в Мінську, повідомив її батько Олександр Колесніков в коментарі виданню TUT.BY.

«Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідчого комітету Василюк зателефонував мені й повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу», – сказав Колесніков.

8 вересня Марію Колеснікову, Антона Роднєнкова і Івана Кравцова намагалися видворити в Україну, але Колеснікова розірвала свій паспорт, щоб цьому завадити. Родненков і Кравцов перебувають в Україні, місцеперебування Колеснікової до цього моменту залишалося невідомим.

Колеснікова є однією із семи членів президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі. Наразі лише нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич залишається на території Білорусі та на волі. При цьому вона заявила 9 вересня, що до неї прийшли оперативники.