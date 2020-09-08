Колеснікова справді порвала паспорт, щоб не допустити видворення – Родненков

Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов підтвердили, що їхня колега Марія Колеснікова справді порвала свій паспорт, щоб не допустити видворення з Білорусі на територію України. Про це Родненков розповів 8 вересня на пресконференції в Києві.

«Весь кортеж (у якому до білорусько-російського кордону везли опозиціонерів – ред.) зупинився на нейтральній території. Мені запропонували пройти до (автомобіля) BMW Івана (Кравцова). Іван і справді там сидів, я сів на місце поруч із водієм, одразу помітив наші паспорти, тому що мої паспорти у мене були вилучені. І в цей момент з’явилася Марія Колеснікова», – розповів Родненков.

«Її вели, це було досить гучно, було чути, що її вели силоміць, що вона опирається. Її насильно заштовхали на заднє сидіння, попередньо на задньому сидінні увімкнули режим, щоб двері не відкривалися. Вона не могла вийти, кричала, що нікуди не поїде. Тільки-но вона опинилася в машині і побачила попереду свій паспорт, вона одразу ж узяла свій паспорт і порвала його на багато дрібних шматочків, ці шматочки вона зіжмакала і викинула у вікно невідомим молодим чоловікам, які оточували машину. Після цього вона відкрила вікно і вийшла через це вікно задніх дверей і пішла в бік білоруського кордону», – додав Родненков.

За словами Івана Кравцова, невідомі особи, які доправили опозиціонерів до кордону, поставили йому завдання натиснути на газ і поїхати в бік українського кордону одразу після появи Колеснікової в машині. Але Кравцов не став цього робити.

Уранці 8 вересня стало відомо, що члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в Україну. Марію Колеснікову затримали на кордоні.

Агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, посилаючись на поінформоване джерело, що Колеснікова не перетинала український кордон, оскільки розірвала паспорт під час спроби примусового вивезення її з Білорусі.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд із Білорусі членів Координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова не був добровільним.