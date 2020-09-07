Лукашенко ще тримає владу в Білорусі, проте вже втратив білоруський народ – світова преса

Європейське видання міжнародного часопису Politico пише про те, що США разом з Євросоюзом виступають за проведення нових виборів у Білорусі;

Сінгапурський часопис The Straits Times розповідає про надзвичайний випадок на рейсі української авіакомпанії МАУ, коли пасажирка відкрила аварійний вихід з салону і вийшла на крило літака;

Американське видання Air Force Times пише про американську місію навчання військово-повітряних сил України, у якій беруть участь американські стратегічні бомбардувальники Б-52.

Європейське видання міжнародного часопису Politico містить матеріал «Сполучені Штати разом з ЄС виступають за проведення нових виборів у Білорусі».

У статті зазначається, що США разом із Євросоюзом працюватимуть над посиленням тиску на білоруського лідера Олександра Лукашенка з метою проведення нових виборів у країні, де тривають масові протести відтоді, як відбулись суперечливі президентські вибори минулого місяця. Саме про це заявив заступник Держсекретаря США Стівен Біґун.

Брюссельське видання повідомляє, що Біґун, який вже відвідав Україну, Литву, Росію та Австрію, провів низку обговорень того, що нині відбувається у Білорусі, вказавши, що США вже запровадили санкції проти Лукашенка та його чільних функціонерів. Часопис нагадує, що ЄС 2016 року скасував більшість санкцій, запроваджених проти Лукашенка та його оточення, проте нині ведеться робота щодо можливого поновного накладення каральних санкцій на білоруський режим.

Газета додає, що Лукашенко цього разу вдався до тих самих кроків, за які, власне, і було тоді накладено санкції. Йдеться про придушення опозиції та арешт кількох суперників Лукашенка на президентських виборах.

Politico пише, що, втім, саме заява Лукашенка про те, що за нього проголосували 80% білоруських виборців, спричинилась до хвилі масових протестів, у відповідь на які білоруські сили безпеки застосували брутальну силу і масові арешти.

Далі часопис повідомляє, що верховний комісар ООН оприлюднив заяву, у якій було задокументовано щонайменше 450 випадків тортур і принаймні 6 затриманих учасників виступів протесту зникли безвісти. ООН закликала уряд Лукашенка припинити «насильницькі зникнення» демонстрантів.

Біґун заявив, що Вашингтон розглядає ситуацію у Білорусі як внутрішній конфлікт, а не як протистояння Заходу та Росії. Біґун дав чітко зрозуміти, що Росія намагається поширити свій вплив на Білорусь, аби підтримати Лукашенка.

Проте після відвідин Москви американський урядовець висловив припущення, що Москва також вже втомилась від дещо сумбурного білоруського керівника, який навіть з’явився на людях з автоматом Калашникова.

Насамкінець матеріалу брюссельський часопис повідомляє, що Стів Біґун висловив думку про те, що глибоко у своїй душі російське керівництво чітко знає, що робити у цій ситуації.

Подібний стан речей не може тривати далі у Білорусі. Після 26 років білоруський народ – від профспілок, робітників, студентів, інтелектуалів і до звичайних громадян вимагає своїх прав згідно з конституцією і міжнародними угодами. Біґун додав, що Лукашенко і далі тримає владу у Білорусі, проте він вже втратив білоруський народ.

«Сполучені Штати разом з ЄС виступають за проведення нових виборів у Білорусі»:

Американськe видання, яке висвітлює питання, пов’язані з військово-повітряними силами Air Force Times друкує статтю «Бомбардувальники Б-52 летять в Україну для вишколу збройних сил».

У матеріалі розповідається, що три стратегічні американські бомбардувальники Б-52 вилетіли в Україну з військово-повітряної бази британських королівських військово-повітряних сил Фейрфорд, що в Англії, для здійснення програми вишколу особового складу ЗСУ.

Видання пояснює, що йдеться про так зване «важливе тренування у повітрі». Американські пілоти працюють з екіпажами українських винищувачів у повітряному просторі України, демонструючи, зокрема, те, як стратегічні бомбардувальники Б-52 можуть стати на заваді російській агресії. Саме про це йдеться у спеціальній заяві Європейського штабу американських військ.

Air Force Times пише, що ця тренувальна програма полетів стала черговою з низки подібних місій американських військових упродовж останнього року над теренами України, де спостерігається напруження через сусідство з Росією.

Видання нагадує, що 2014 року Росія окупувала український Кримський півострів. Американські військові, у свою чергу, останніми роками перенесли свою увагу на підготовку до потенційного конфлікту з головними державами-супротивниками такими як Китай і Росія.

Далі американське джерело повідомляє, що у травні поточного року два надзвукові американські бомбардувальники В-1В Lancer літали над Чорноморським регіоном України, опрацьовуючи враження суден антикорабельними ракетами далекого радіусу дії.

Торік у жовтні ще два американські бомбардувальники Б-52 взяли участь у чорноморських навчаннях з військовими України, Грузії та Румунії. Американське видання завершує, зазначаючи, що всі три американські бомбардувальники Б-52, які беруть участь в найостаннішій місії військового вишколу в Україні, входять до складу авіапідрозділу з шести подібних літаків, який базується на британській авіабазі Фейрфорд, що у графстві Ґлостершир в Англії.

«Бомбардувальники Б-52 летять в Україну для вишколу збройних сил»:



Сінгапурський часопис The Straits Times публікує матеріал «Українська авіакомпанія забороняє літати на своїх рейсах жінці, яка використала аварійний вихід, вийшовши на крило, тому що у літаку було гаряче».

Провідне англомовне видання південно-східної Азії повідомляє, що пасажирка рейсу авіакомпанії Міжнародні авіалінії України відкрила аварійний вихід з салону і вийшла на крило, коли літак приземлився у аеропорту Бориспіль.

За свідченням пасажирів, та жінка пройшла з самого кінця салону до аварійного виходу, відкрила його і вийшла на крило. Як повідомляють, ця пасажирка летіла з чоловіком і двома дітьми з турецького міста Анталья. Сінгапурське видання додає, що пілот літака, побачивши пасажирку на крилі, викликав швидку допомогу, поліцію та наряд прикордонників.

The Straits Times додає, що представники української влади згодом повідомили, що згідно з проведеними аналізами, жінка не перебувала під впливом алкоголю або наркотиків. Одразу після цього випадку авіакомпанія МАУ занесла цю жінку до «чорного списку» і заборонила їй здійснювати полети на літаках МАУ на підставі того, що визначається як «серйозне порушення правил безпеки пасажирських перевезень і поведінки на борту літака».

У заяві МАУ також наголошується, що ця пасажирка протизаконно відкрила аварійний вихід літака. На додаток, зазначається, що сумнівні дії жінки подали поганий приклад для дітей.

Насамкінець сінгапурський щоденник повідомляє, що разом із забороною на полети рейсами авіакомпанії МАУ, український авіаперевізник також висунув вимогу сплатити пасажиркою-порушницею грошовий штраф на надзвичайно високу суму.

«Пасажирці заборонили літати рейсами МАУ після того, як вона протизаконно використала аварійний вихід після посадки літака Боїнґ-737 у Києві, Україна»: