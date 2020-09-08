Білорусь: штаб Бабарика вимагає від влади звільнити Марію Колеснікову

Штаб утримуваного за ґратами білоруського опозиційного політика Віктора Бабарика вимагає від влади країни звільниьти керівницю штабу Марію Колеснікову.

«Ми закликаємо владу Білорусі повідомити про місцеперебування Марії Колеснікової та, в разі її затримання, негайно звільнити її та повністю забезпечити її право на захист та інші процесуальні гарантії відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь та національного законодавства», – йдеться у заяві штабу.

За інформацією, отриманою, за твердженнями штабу, з кількох анонімних джерел, Марія Колеснікова була затримана і перебуває у Мозирському прикордонному загоні (військова частина 1257 в селі Прудок Гомельської області).

7 вересня засоби інформації, посилаючись на очевидців, повідомили, що невстановлені особи посадили Колеснікову в мікроавтобус із написом «Зв’язок» біля Національного художнього музею та відвезли в невідомому напрямку.

7 вересня в міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили на звернення Радіо Свобода, що не мають інформації про затримання Колеснікової. 7 вересня також зник зв’язок із відповідальним секретарем Координаційної ради опозиції Іваном Кравцовим.

Вранці 8 вересня стало відомо, що члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в Україну. Марію Колеснікову затримали на кордоні.

Агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, посилаючись на поінформоване джерело, що Колеснікова не перетинала український кордон, оскільки розірвала паспорт під час спроби примусового вивезення її з Білорусі.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд із Білорусі членів Координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова не був добровільним.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі, який підтвердив затримання Колеснікової, не повідомили, на якій підставі її затримали.