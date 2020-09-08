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08 вересня 2020, Київ 18:27
Новини | Міжнародні

Білоруські опозиціонери дадуть пресконференцію в Києві

Тим часом, місце перебування білоруської опозиціонерки, учасниці Координаційної ради Марії Колеснікової досі невідоме

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов, яких, за даними заступника голови МВС України Антона Геращенка, «насильницьки видворили» з Білорусі, дадуть пресконференцію в Києві. Про це повідомили у штабі колишнього керівника «Білгазпромбанку» Віктора Бабарика, який претендував на посаду президента Білорусі та був заарештований.

За повідомленням, представники Координаційної ради білоруської опозиції Родненков і Кравцов вийшли на зв’язок, вони перебувають у безпеці і почувають себе добре.

Пресконференція відбудеться о19:00.

Зв’язок із Кравцовим і Родненковим зник 7 вересня. Того ж дня очевидці повідомили, що невідомі в центрі Мінська викрали білоруську опозиціонерку, учасницю Координаційної ради Марію Колеснікову. Місце перебування Колеснікової наразі невідоме.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський вранці 8 вересня повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікова виїхала до України разом з двома іншими опозиціонерами. Проте цю інформацію спростували українські прикордонники.

За словами Антона Геращенка, Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі «через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон», і залишилася на території Білорусі. «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела пише, що Колеснікова порвала свій паспорт.

Марія Колеснікова – представниця штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

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