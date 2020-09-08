Білоруські опозиціонери дадуть пресконференцію в Києві

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов, яких, за даними заступника голови МВС України Антона Геращенка, «насильницьки видворили» з Білорусі, дадуть пресконференцію в Києві. Про це повідомили у штабі колишнього керівника «Білгазпромбанку» Віктора Бабарика, який претендував на посаду президента Білорусі та був заарештований.

За повідомленням, представники Координаційної ради білоруської опозиції Родненков і Кравцов вийшли на зв’язок, вони перебувають у безпеці і почувають себе добре.

Пресконференція відбудеться о19:00.

Зв’язок із Кравцовим і Родненковим зник 7 вересня. Того ж дня очевидці повідомили, що невідомі в центрі Мінська викрали білоруську опозиціонерку, учасницю Координаційної ради Марію Колеснікову. Місце перебування Колеснікової наразі невідоме.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський вранці 8 вересня повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікова виїхала до України разом з двома іншими опозиціонерами. Проте цю інформацію спростували українські прикордонники.

За словами Антона Геращенка, Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі «через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон», і залишилася на території Білорусі. «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела пише, що Колеснікова порвала свій паспорт.

Марія Колеснікова – представниця штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.