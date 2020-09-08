ДПСУ: білоруська опозиціонерка Колеснікова не перетинала український кордон

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова не перетинала український кордон, повідомила Державна прикордонна служба України.

«В один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков та І. Кравцов. Наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону. Громадянка РБ М. Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала», – заявили в ДПСУ.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський розповів Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікову затримали прикордонники. Посольство України в Мінську, зі свого боку, підтвердило, що до України виїхали Родненков та Кравцов.

Зранку 8 вересня Бичковський повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що члени Координаційної ради Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в бік України.

Марія Колеснікова – представник штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

7 вересня видання Tut.by з посиланням на очевидців написало, що Марію Колеснікову вранці 7 вересня викрали в центрі Мінська.