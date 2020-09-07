Білоруська опозиція заявила про терор для придушення протестів

Для придушення протестів у Білорусі влада розпочала відкрито використовувати методи терору, йдеться в поширеній 7 вересня заяві опозиційної Координаційної ради.

Заява зроблена після повідомлень про викрадення в Мінську 7 вересня кількох опозиціонерів – Марії Колеснікової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова. Де саме вони зараз перебувають, невідомо.

«Мирні акції виникають децентралізовано і без лідерів. Терор проти учасників акцій марний. Люди, які беруть участь в акціях, бояться перш за все не насильства, яким особисто їм загрожує влада, а майбутнього в неправовій державі, яке чекає на них і їхніх близьких, якщо ситуація в країні не зміниться, а законність і демократія не будуть відновлені», – вказано в заяві Координаційної ради.

Представники опозиції також заявили, що подадуть заяви до Слідчого комітету Білорусі за фактами протиправних дій з боку влади щодо протестувальників після акцій 6 вересня і в інші дні.

Автори заяви закликали опублікувати достовірну інформацію про підсумки голосування на виборах президента 9 серпня, припинити переслідування затриманих на акціях протесту, а також членів Координаційної ради.

Марія Колеснікова – представник штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборної кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

Колеснікова увійшла до президії створеної нещодавно опозиційної Координаційної ради. Вона брала участь 6 вересня в черговому масовому марші протесту в Мінську. Опозиціонерка є останньою учасницею «тріо», яка залишалася в Білорусії і була на свободі.

Акції проти президента Олександра Лукашенка відбуваються в столиці Білорусі та інших містах уже майже місяць – після виборів 9 серпня, результати яких, як стверджують учасники протесту, були сфальсифіковані.

У перші дні учасників акцій протесту масово затримували, є значне число свідчень про побиття і знущання над затриманими.