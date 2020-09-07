Tut.by: очевидиця повідомила про викрадення Колеснікової в Мінську, з кількома опозиціонерами немає зв’язку

Білоруську опозиціонерку, членкиню Координаційної ради Марію Колеснікову вранці 7 вересня викрали в центрі Мінська, повідомляє білоруське видання Tut.by з посиланням на слова жінки, яка була свідком події.

За словами співрозмовниці видання, вона помітила Марію Колеснікову в центрі столиці, а також побачила неподалік темний мікроавтобус із написом «Зв’язок». Пройшовши далі, вона почула звук телефона, що падає на асфальт.

«Обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі й масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, в неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть», – цитують жінку журналісти.

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Як повідомляє видання, телефон Колеснікової доступний, проте вона не бере слухавку. Згодом прессекретар Координаційної ради Антон Родненков, дізнавшись від Tut.by про зникнення Колеснікової, спробував з’ясувати, де вона. Менше ніж за годину його телефон також перестав відповідати.

Член Координаційної ради Максим Знак повідомив журналістам, що не може зв’язатися з Колесніковою та Родненковим, крім того – зв’язку немає з іншим членом Ради, старшим віцепрезидентом Максимом Богрецовим та її виконавчим секретарем Іваном Кравцовим.

Марія Колеснікова була лідеркою виборчої кампанії затриманого ще до президентських виборів Віктора Бабарика, який був одним із найбільш помітних опонентів чинного керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Після виборів, результатів яких опозиція не визнала, вона увійшла до президіуму Координаційної ради.

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У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».