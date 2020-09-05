Білорусь: влада вивезла арештовану провідну активістку до Польщі

Ольга Ковалькова, довірена особа кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської і член опозиційної Координаційної ради, яка була засуджена до 10, а потім іще до 15 дім адмінарешту, опинилася в Польщі і розповіла, що її вивезли туди представники нинішньої білоруської влади, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Як розповіла вона на пресконференції в Варшаві, їй прямо сказали, що якщо вона не виїде за кордон і залишиться в країні, то ще довго не вийде з-за ґрат. Відтак на неї вдягнули капелюха й маску, в автомашині поклали на заднє сидіння і вивезли до прикордонного переходу на кордоні з Польщею, де після проходження білоруського паспортного контролю підвезли її речі на нейтральну територію, ще й запропонували викликати таксі. Але на польському боці якраз їхав автобус до Варшави, і польські прикордонники попросили водія взяти її з собою.

Перед тим, 3 вересня, Ковалькову засудили в Білорусі до 15 діб адміністративного арешту, не випустивши з-за ґрат, де вона якраз відбула попередній термін у 10 діб. Цей другий термін їй дали за звинуваченням в участі в мітингу 23 серпня.

Уперше її затримали 24 серпня і тоді дали 10 діб за звинуваченням у несанкціонованому масовому заході – того дня Ковалькова приїхала на Мінський тракторний завод, щоб обговорити з робітниками ситуацію на підприємстві, де два тижні тому ініціювали страйк. Той перший термін збіг якраз 3 вересня.

При цьому, коли Ковалькова намагалася вилетіти літаком до Варшави на зустрічі з керівництвом Польщі, її, за повідомленнями, затримали на летовищі Мінська й не випустили з країни.

Останнім часом ціла низка опозиційних діячів була змушена виїхати за кордон, зокрема, до таких країн, як Польща чи Литва. Принаймні в кількох випадках це відбулося з прямої ініціативи чинної білоруської влади – таким чином, зокрема, раніше вивезли до Литви Світлану Тиханович.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».