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05 вересня 2020, Київ 18:35
Новини | Міжнародні

Білорусь: влада вивезла арештовану провідну активістку до Польщі

Ольга Ковалькова під час суду, який дав їй перший термін, Мінськ, 25 серпня 2020 року

Ольга Ковалькова, довірена особа кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської і член опозиційної Координаційної ради, яка була засуджена до 10, а потім іще до 15 дім адмінарешту, опинилася в Польщі і розповіла, що її вивезли туди представники нинішньої білоруської влади, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Як розповіла вона на пресконференції в Варшаві, їй прямо сказали, що якщо вона не виїде за кордон і залишиться в країні, то ще довго не вийде з-за ґрат. Відтак на неї вдягнули капелюха й маску, в автомашині поклали на заднє сидіння і вивезли до прикордонного переходу на кордоні з Польщею, де після проходження білоруського паспортного контролю підвезли її речі на нейтральну територію, ще й запропонували викликати таксі. Але на польському боці якраз їхав автобус до Варшави, і польські прикордонники попросили водія взяти її з собою.

Перед тим, 3 вересня, Ковалькову засудили в Білорусі до 15 діб адміністративного арешту, не випустивши з-за ґрат, де вона якраз відбула попередній термін у 10 діб. Цей другий термін їй дали за звинуваченням в участі в мітингу 23 серпня.

Уперше її затримали 24 серпня і тоді дали 10 діб за звинуваченням у несанкціонованому масовому заході – того дня Ковалькова приїхала на Мінський тракторний завод, щоб обговорити з робітниками ситуацію на підприємстві, де два тижні тому ініціювали страйк. Той перший термін збіг якраз 3 вересня.

При цьому, коли Ковалькова намагалася вилетіти літаком до Варшави на зустрічі з керівництвом Польщі, її, за повідомленнями, затримали на летовищі Мінська й не випустили з країни.

Останнім часом ціла низка опозиційних діячів була змушена виїхати за кордон, зокрема, до таких країн, як Польща чи Литва. Принаймні в кількох випадках це відбулося з прямої ініціативи чинної білоруської влади – таким чином, зокрема, раніше вивезли до Литви Світлану Тиханович.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».

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