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05 вересня 2020, Київ 15:36
Новини | Міжнародні

Акція протесту студентів у Мінську почалася із затримань

Студенти на акції протесту у Мінську, Білорусь, 5 вересня 2020 року

У суботу на 28-й день протестів кілька десятків студентів Білоруського державного університету в Мінську зібралися біля будівлі головного корпусу і колоною вирушили в місто. Дорогою їх почали затримувати невідомі у масках. Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на портали TUT.BY та Onliner.by, щонайменше 15 студентів заштовхнули в автотранспорт і відвезли у невідомому напрямку.

Повідомляється, що акції протесту проходять сьогодні і в інших містах країни, серед яких Брест і Гомель.

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У Білорусі тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками з боку співробітників силових структур. Студенти мінських вишів також виходять на марші на підтримку чесних виборів і проти поліцейського свавілля. Наймасштабнішою стала хода 1 вересня, в якій взяли участь тисячі людей. Силовики відреагували жорсткими затриманнями. За даними МВС Білорусі, за один день студентських протестів затримали 128 осіб.

Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів в Білорусі.

31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції і заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту.

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