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07 вересня 2020, Київ 19:30
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У столиці Угорщини студенти створили живий ланцюг, протестуючи проти дій влади – відео

У столиці Угорщини студенти створили живий ланцюг, протестуючи проти дій влади – відео
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У столиці Угорщини студенти створили живий ланцюг, протестуючи проти дій влади – відео

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В Угорщині тисячі студентів об'єдналися в живий ланцюг і пройшли вулицями столиці. Вони протестували проти зміни керівництва провідного мистецького університету країни. Заклад вищої освіти очолив соратник прем'єра Віктора Орбана. Живий ланцюг у Будапешті об'єднав понад 8 тисяч осіб і простягся від Будапештської академії театру і кіно (SZFE) до будинку парламенту. Учасники акції вимагали автономії для навчального закладу, свободи творчості та освіти. (Відео Угорської редакції Радіо Свобода).

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