В Угорщині тисячі студентів об'єдналися в живий ланцюг і пройшли вулицями столиці. Вони протестували проти зміни керівництва провідного мистецького університету країни. Заклад вищої освіти очолив соратник прем'єра Віктора Орбана. Живий ланцюг у Будапешті об'єднав понад 8 тисяч осіб і простягся від Будапештської академії театру і кіно (SZFE) до будинку парламенту. Учасники акції вимагали автономії для навчального закладу, свободи творчості та освіти. (Відео Угорської редакції Радіо Свобода).