Університети можуть самі визначати, коли і як починати навчання – уряд

Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час всеукраїнської селекторної наради з представниками місцевих органів влади, а також профільними міністерствами 30 липня.

За словами Шмигаля, такі повноваження університетів передбачені законом про вищу освіту. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу і визначає строки навчання на відповідних рівнях, додав він.

«В Україні фактично 1,2 мільйона студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба ухвалювати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба ухвалювати з огляду на безпеку наших дітей», – сказав прем’єр-міністр.

Як повідомила пресслужба уряду, Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених урядом. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом:

для студентів 1-го курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти, у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

На даний час точно невідомо, як відбуватиметься навчальний процес під час пандемії COVID-19. Умови навчання можуть змінюватися постійно у зв’язку із епідеміологічною ситуацією.

У Міністерстві охорони здоров’я раніше наголосили, що дистанційного навчання для всіх, як це було навесні, не буде, а «з вересня учні мають повернутися за парти». Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив рекомендації навчання для закладів освіти, їх підтримали і в Міністерстві освіти і науки (МОН).

У МОЗ і МОН впевнені, що більшість дітей з вересня навчатимуться очно. Утім, в окремих регіонах можлива і дистанційна форма навчання.

З 1 серпня Україна ділитиметься на чотири зони, відповідно до ситуації з поширенням COVID-19 у регіонах: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Не зможуть відвідувати заклади освіти, згідно з постановою Кабінету міністрів, лише діти, які перебуватимуть у так званій «червоній» зоні.