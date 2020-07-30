МОЗ надало рекомендації щодо навчання за умов COVID-19

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти. Вони затверджені його постановою №42 від 30 липня.

Рекомендації головного санітарного лікаря є такими:

– до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

– учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

– керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

– вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

– якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

– пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

– мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

– скласти розклад так, щоб заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

– за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

– у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

– розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.

Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку одна маска на три робочі години.

В Україні за останню добу виявили 1197 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли за останню добу 23 людини.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 68794 людей, 1673 – померли.

Одужали понад 38 тисяч людей.