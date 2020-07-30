COVID-19: МОЗ ініціює 31 липня засідання комісії, яка поділить Україну на чотири зони

Міністерство охорони здоров’я планує ініціювати 31 липня засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для затвердження в Україні чотирьох епідемічних зон («зелена», «жовта», «помаранчева» і «червона»), повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Завтра ми ініціюємо засідання комісії з ТЕБ і НС, щоб затвердити розподіл на зони у всій країні», – сказав Степанов під час онлайн-брифінгу 30 липня.

Міністр додав, що відкриття дитячих закладів оздоровлення і відпочинку з 1 серпня буде здійснюватися у «жовтій» і «зеленій» зонах за результатами перевірки спеціально створених на місцях комісій.

Правила роботи дитячих таборів в умовах карантину у МОЗ обіцяють опублікувати найближчим часом.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 серпня.