Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 липня 2020, Київ 13:21
Новини | Коронавірус

COVID-19: МОЗ ініціює 31 липня засідання комісії, яка поділить Україну на чотири зони

Міністр додав, що відкриття дитячих закладів оздоровлення і відпочинку з 1 серпня буде здійснюватися у «жовтій» і «зеленій» зонах за результатами перевірки спеціально створених на місцях комісій

Міністерство охорони здоров’я планує ініціювати 31 липня засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для затвердження в Україні чотирьох епідемічних зон («зелена», «жовта», «помаранчева» і «червона»), повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Завтра ми ініціюємо засідання комісії з ТЕБ і НС, щоб затвердити розподіл на зони у всій країні», – сказав Степанов під час онлайн-брифінгу 30 липня.

Міністр додав, що відкриття дитячих закладів оздоровлення і відпочинку з 1 серпня буде здійснюватися у «жовтій» і «зеленій» зонах за результатами перевірки спеціально створених на місцях комісій.

Правила роботи дитячих таборів в умовах карантину у МОЗ обіцяють опублікувати найближчим часом.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 серпня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG