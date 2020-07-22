Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня – офіційно

Кабінет міністрів на своєму засіданні продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

«Це нова постанова. Її впровадження пропонується з 1 до 31 серпня 2020 року. Вона регламентуватиме встановлення карантину на території країни. У чому відмінність? Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях-районах встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня. Згодом його продовжили до 31 липня.

Станом на ранок 22 липня в Україні виявили 60 995 людей випадків COVID-19. Одужали 33 172 інфіковані, 1 534 померли.