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24 червня 2020, Київ 16:07
Новини | Коронавірус

У Львові дозволили відкрити заклади харчування та фітнес-клуби

Садовий повідомив про відкриття ресторанів та фітнес-клубів у Львові

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити роботу закладів громадського харчування та фітнес-клубів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У закладах мають знаходитися не більше 10 клієнтів. Їх власники мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

«Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу. Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня», – зазначив Садовий.

«Укрзалізниця» з 26 червня відновлює пасажирське залізничне сполучення зі Львовом.

Згідно з даними РНБО, у Львівській області минулої доби виявили 203 хворих на COVID-19. Загальна їх кількість від початку епідемії сягнула 4 423.

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