Ситуація напружена, але контрольована – Степанов про зростання захворюваності на COVID-19 на Львівщині

Посилити контроль за дотриманням епідеміологічних заходів порадив сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, який приїхав у Львів, щоб з’ясувати ситуацію щодо зростання кількості хворих на COVID – 19. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Він пояснює статистику щодо інфікованих коронавірусом тим, що Львівщина прикордонна територія, що мешканці ігнорують дотриманням правил карантину – не всі носять маски у транспорті і магазинах, не дотримуються соціальної дистанції.

«Львівська область не перейшла на відповідне пом’якшення карантину. Тут не працюють дитячі установи, обмеження щодо міського транспорту, закладах харчування, але треба жорстко посилити контроль щодо дотримання цих заходів. Я дав тиждень на проведення протиепідеміологічних розслідувань, щоб ми могли розуміти всі ці ланцюги поширення хвороби, які дали спалах захворюваності. У Львівській області заповнені шпиталі хворими на COVID-19 на 38%. Моє рішення – підсилити керівництво Центру лабораторних досліджень Львівщини», – зазначив Степанов.

Заміну керівника Центру лабораторних досліджень міністр пояснює тим, що була черга на проведення ПЛР-тестів. Людям доводиться по два тижні чекати на результат. Останнього тижня розвантажили львівські лабораторії, оскільки матеріал на дослідження відправляють в інші міста.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький пояснює високий показник інфікованих тим, що в регіоні проводять велику кількість тестів і не приховують інформацію.

За останню добу у Львівській області провели 736 ПЛР-тестів, із яких 200 – позитивні. Загалом від початку епідемії у Львові та області інфіковано 3980, з них 674 одужали, а 114 померли.

Загалом в Україні зафіксували 37 241 випадок хвороби. Одужали вже 16 642 людини, 1012 пацієнтів померли.