Українцям не варто самозаспокоюватись щодо COVID-19 (світова преса)

Австралійський щоденник The Sydney Morning Herald пише про операцію українських служб безпеки проти крайньоправого угруповання послідовників засудженого австралійського терориста, який здійснив масове вбивство мусульман у Новій Зеландії;

Іспанський часопис АВС повідомляє про подовження карантину в Україні до 31 липня;

Вебсайт Atlantic Council розмірковує над можливими шляхами приборкання різкого збільшення кількості захворювань на COVID-19 Україні.

Одне з найпопулярніших періодичних видань Австралії The Sydney Morning Herald друкує матеріал «Україна здійснює обшук домівок неонацистів – послідовників того, що стріляв у місті Крайстчерч».

Австралійський часопис пише, що українські спецслужби знайшли вибухівку, зброю та набої у штаб-квартирі того, що вважається підпільною неонацистською організацією, члени якої були послідовниками австралійця, який торік вчинив терористичний напад на мечеть у новозеландському місті Крайстчерч.

Сіднейська газета повідомляє, що співробітники СБУ здійснили обшуки у столиці Києві та у Харкові по тому, як на вебсайті розслідувальної журналістики Bellingcat з’явилась доповідь про діяльність цієї групи.

У цій доповіді було проаналізовано україномовну та російськомовну версію маніфесту австралійського терориста Брентона Тарранта, яку було поширено в інтернеті.

Цей маніфест було заборонено до поширення у Новій Зеландії, проте місцеві закони не змогли стати на заваді розповсюдженню цього тексту на 74 сторінках де-інде у світі, включно зі Східною Європою та балканськими країнами, які свого часу відвідував Таррант, зустрічаючись там з місцевими крайньоправими екстремістами.

The Sydney Morning Herald втім зазначає, що не існує доказів того, що Таррант будь-коли відвідував Україну, хоча у своєму листі з в’язниці він підтвердив, що був у Росії.

Газета пише, що достеменно невідомо, хто саме переклав маніфест на українську і російську, проте постає очевидним, що саме базована у Києві, підтримувана Росією, неонацистська група була активним розповсюджувачем заяви австралійського терориста на інтернеті.

Сіднейське видання з посиланням на заяву СБУ повідомляє, що неонацистську групу очолював росіянин, і вона поширювала екстремістську літературу, влаштовувала таємні зустрічі за участі до трьох тисяч осіб, використовуючи платформу Telegram і соціальні мережі.

Під час обшуків помешкання лідера групи у Києві правоохоронці вилучили більш ніж 300 примірників нацистської літератури, прапори Третього рейху, зброю і набої, вибухові пристрої, а також комп’ютерне устаткування.

Попередньо було вилучено 200 примірників неонацистської літератури у Харкові. На завершення матеріалу сіднейський часопис додає, що СБУ оголосила про те, що слідство щодо діяльності цієї групи триватиме і далі.

Твіт: «Україна здійснює обшук домівок неонацистів – послідовників того, хто стріляв у місті Крайстчерч»:

Іспанський щоденник АВС публікує статтю «Потужний спалах COVID-19 змушує Україну подовжити карантин до 31 липня».

У підзаголовку додається, що лише протягом тижня в Україні діагностували 4853 осіб з коронавірусом.

Мадридське видання пише, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що виявлення великої кількості заражених в Україні постало найбільшим показником за такий стислий термін від самого початку пандемії.

Керівник українського уряду застеріг, що коронавірус нікуди не зник і надалі становить загрозу громадському здоров’ю.

Іспанський часопис додає, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна має наміри подовжити карантин до 31 липня, залежно від епідеміологічної ситуації у кожному регіоні України. Степанов також запевнив, що антивірусні заходи буде посилено у тих частинах України, де COVID-19 виявив ознаки помітного поширення.

АВС принагідно повідомляє своїм читачам, що 12 червня стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивні результати аналізу на коронавірус, і її було шпиталізовано з діагнозом двобічної пневмонії. Як наслідок цього, голова держави Володимир Зеленський мусив звузити своє коло контактів і перевів свої офіційні зустрічі на рівень відеоконференцій.

Мадридський щоденник зазначає, що 5 червня українське керівництво дозволило відкрити кафе та ресторани, а від 10 червня – готелі.

Нині Україна, за словами іспанського видання, готується відновити міжнародні авіаперельоти та відкрити країну для іноземців. На момент написання статті, як вказує АВС, в Україні було зареєстровано стрибок показників захворюваності на коронавірус, що призвело до збільшення загальної кількості інфікованих до майже 33 з половиною тисяч людей, зі смертельними випадками десь біля тисячі осіб. При цьому, як додає мадридська газета, майже 15 тисяч людей в Україні одужали після зараження COVID-19.



Твіт: «Потужний спалах COVID-19 змушує Україну подовжити карантин до 31 липня»:

Вебсайт Atlantic Council містить матеріал «Випадки коронавірусу в Україні збільшуються – чи можуть засоби інформації приборкати самозаспокоєння населення?».

Видання пише, що у той час, як Україна експериментує з частковим зняттям карантинних обмежень, в країні зареєстровано рекордне підвищення рівня зараження коронавірусом.

На тлі цього висловлюється думка, що після трьох місяців жорсткого карантину українці просто втрачають бажання виконувати правила карантинних обмежень.

Дедалі менша кількість українців носить захисні маски на обличчях у громадських місцях, тоді як деякі заклади вже менше налаштовані на дотримання обмежень.

Загалом, як на автора статті – українську журналістку Наталію Гуменюк, показники зараження коронавірусом в Україні на середину червня вказують, що нова хвиля захворювань на COVID-19 може знов повернутися.

І саме у цій ситуації, як пише Гуменюк, багато чого залежатиме від українського уряду і ЗМІ, які мають визначити ефективну стратегію, що донесе до людей необхідність співпраці у напрямку стримання пандемії.

Далі повідомляється про роботу спільної українсько-британської групи фахівців мас-медіа та соціологів, яка продала висновки щодо дослідження, проведеного в Україні у квітні. Згідно з його результатами, рівень занепокоєння поширенням коронавірусу в Україні був тоді доволі низьким.

Atlantic Council зазначає, що важливим висновком дослідження стало те, що опитані українці чітко розрізняли поміж так званим «інформаційним шумом» з питань коронавірусу та справді корисною інформацією з цього питання.

Саме з огляду на це було також зроблено висновок, що інформація щодо вірусу має ретельно дозуватися з тим, аби уникнути «перевантаження» цим у засобах інформації.

У ході дослідження також було визначено доволі високий рівень недовіри до урядової статистики, коли опитані вважали, що влада або приховує повну інформацію від населення з метою занизити масштаби кризи, або її перебільшує.

Автор статті вказує, що дивлячись вперед, важливим постає здати собі справу, що нещодавнє послаблення карантину в Україні далеко не означає завершення кризи коронавірусу в Україні.

Отож, на думку Гуменюк, наступні тижні становитимуть собою надзвичайно небезпечний період. Поєднання послаблення обмежень та збільшення кількості заражених надсилає доволі змішані сигнали населенню, яке вже й без того було дещо перенасичене інформацією про поширення вірусу, і ба навіть залякане усілякими теоріями змови.

На додаток, люди вже явно стомилися сидіти вдома, а багато хто просто вже не має для цього достатньо ресурсів. І саме за цих умов, на думку Гуменюк, боротьба із самозаспокоєнням населення постає очевидним пріоритетом.

Те, як Україна давала досі собі раду з коронавірусом, було відносно ефективним. Відтак, головним викликом нині постає забезпечити аби всі ці зусилля не було зведено нанівець широкомасштабним відкиданням застережень. І саме мас-медіа, на думку автора, мають відігравати у цій ситуації ключову роль.

Твіт: «Випадки коронавірусу в Україні збільшуються – чи можуть ЗМІ приборкати самозаспокоєння населення і cтати на заваді збільшенню кількості жертв?»: