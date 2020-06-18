Ляшко: маска тільки на роті у транспорті – неефективна

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав одним зі значних осередків інфікування людей коронавірусом громадський транспорт, під час перебування якого недотримані рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19, в тому числі щодо маскового режиму.

«У нас після пом’якшення запустили всі маршрути за схемою, яка була до карантину, це призвело до того, що час-пік з’явився, і в час-пік з’явилось велике наповнення вагонів метро, тролейбусів, трамваяв, автобусів, і це призводить до збільшення контактів, до порушення соціальної дистанції і це призводить до того, що температурний режим в цих вагонах значно вищий, ніж допустимий нормативно, і людям тяжко перебувати в масках. Маски знімаються, знімаються з носа, а маска тільки на роті – це вже неефективний засіб, це вже потенційне джерело інфікування», – сказав Ляшко.

Він додав, що рекомендації розтягнути час роботи підприємств (наприклад, з 7-ї ранку до 10-ї вечора) дозволили би уникнути скупчення людей у транспорті.

Ляшко закликав бізнес не нехтувати рекомендаціями МОЗ для запобігання зростання кількості випадків COVID-19

«Щоб не допустити стрибка захворюваності та забезпечити дотримання передбачених протиепідемічних норм, в суботу провели позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому дано доручення контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного державного санітарного лікаря України. Особлива увага на регіони, що не відповідають ознакам послаблення протиепідемічних заходів», – заявив він.

Ляшко із посиланням на дані Держпродспоживслужби заявив, що кожен шостий суб’єкт господарювання сьогодні є порушником протиепідемічних норм.

«Звертаюсь до бізнесу, не нехтуйте тимчасовими рекомендаціями, від цього залежить здоров’я українців та керованість епідемічної ситуації в країні», – сказав Ляшко.

В Україні станом на ранок 18 червня встановлено антирекорд із захворюваності на COVID-19 –​ 829 нових випадків. Загалом з початку епідемії в Україні виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.