Новий рекорд захворюваності на COVID-19 в Україні – 829 випадків за минулу добу

В Україні станом на ранок 18 червня підтверджено 829 нових випадків COVID-19, повідомляє Рада національної безпеки й оборони. У середу повідомлялось про приріст у 758 людей за попередній день.

Упродовж доби 17 червня ще 23 людини померли, 504 людей одужали.

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, виявлено понад 8,3 мільйона інфікованих коронавірусом, більш ніж 448 тисяч людей померли, понад 4 мільйони – одужали.