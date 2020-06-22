Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Рекордне зростання кількості нових випадків COVID-19 у світі; стероїд дексаметазон здатний покращувати стан тяжких пацієнтів; 750 мільярдів євро для країн ЄС, які найбільше постраждали від вірусу. Огляд за період від 15 до 22 червня. (Автор Марґо Бафф, відео Reuters, AFP, AP)