На перевалах Закарпаття встановлюють блокпости через погіршення епідемії

На Закарпатті у зв’язку із значним зростанням захворюваності посилюють карантинні заходи. Таке рішення ухвалили у понеділок, 22 червня на позачерговій регіональній комісії ТЕБ та НС. За останній тиждень, згідно з даними Закарпатського обласного центру громадського здоров’я, кількість виявлених випадків інфікування за добу подвоїлася (у порівнянні з попереднім періодом). А за останні вихідні сягнула майже 200 осіб. Крім того, в області створюють Антикризовий штаб, який засідатиме щодня для координації дій представників органів місцевого самоврядування та медиків.

З 22 по 30 травня не було великої кількості хворих і ми перейшли на другий етап. Але люди, напевно, не розуміють, що це не означає забути про коронавірус



Ситуація в області почала погіршуватися ще два тижні тому. Перший стрибок захворювання медики зафіксували 8 червня. «Ситуація почала розвиватися не дуже добре після того, як ми перейшли на другий етап пом’якшення карантинних заходів, – коментує Єлизавета Біров, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. – Ще 22 травня ми не змогли перейти на другий етап, бо були в числі 11-ти областей з несприятливими показниками. Після цього тиждень моніторили ситуацію. І дійсно з 22 по 30 травня не було великої кількості хворих і ми перейшли на другий етап. Але люди, напевно, не розуміють, що це не означає забути про коронавірус».

За словами Єлизавети Біров, вже за тиждень послаблення карантину показники пішли вгору. Почали хворіти цілі села.

Коли ми розслідували ситуацію, виявили, що там не просто були похорони, а багатолюдні поминки, а ще весілля, на яке приїхали жителі Іршавського та Мукачівського районів



«У Свалявському районі все пішло з одного села. Коли ми розслідували ситуацію, виявили, що там не просто були похорони, а багатолюдні поминки, а ще весілля, на яке приїхали жителі Іршавського та Мукачівського районів, – коментує Єлизавета Біров. – Не вірю, що сільський голова не знав про це».

На сьогодні в області є кілька вогнищ масового захворювання жителів. На Іршавщині у селі Заріччя понад 50 підтверджених хворих, кілька десятків у селі Стройне на Свалявщині, а також на Міжгірщині та у Перечинському районі. У Міжгірському районі, де перший випадок захворювання на COVID-19 зафіксували тільки 7 травня, почали виявляти десятки хворих. Погіршилась ситуація також в Хустському та Рахівському районах.

Сільських та селищних голів на Закарпатті зобов’язали інформувати про кожне весілля чи поминки

Після кризових для області вихідних за останню добу зареєстровано 39 хворих. Але така достатньо невисока цифра, вважає голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, не дає приводу передчасно робити втішні висновки. «Сьогодні ми проаналізували останні статистичні дані. Цифра достатньо невисока – 39 осіб, але ми розуміємо, за на вихідні біоматеріал не здається. На завтра дані покажуть реальну картину і вони також будуть проблемні», – пояснює Петров.

Тому згідно з рішенням на позачерговій регіональній комісії ТЕБ та НС в області запроваджені певні обмеження. Також запрацює спеціально створений Антикризовий штаб. «Штаб буде засідати щодня, – коментує голова Закарпатської ОДА. – Будемо комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування і керівниками закладів охорони здоров’я 2-ої і 3-ої хвилі. Ці медичні заклади починають працювати, зараз вони подали пакет документів на контрактування ковідних пакетів з НЦЗУ. У разі відповідності визначеним критеріям, такі медзаклади будуть відкриватися».

Також з 23 червня на двох перевалах Закарпаття – Яблунецькому та у Нижніх Воротах будуть встановлені два блокпости, де разом з поліцією працюватимуть медики, які здійснюватимуть температурний скринінг. За словами Олексія Петрова, саме на цих перевалах дуже високий пасажиропотік. В області закриваються міжобласні регулярні рейси, залишаються тільки нерегулярні. А на вихідні зупиняють весь громадський транспорт. Крім того закриваються всі дитячі заклади по області.

Голова ОДА теж вбачає причину різкого погіршення ситуації з масовими зібраннями у відділених від центральних міст області населених пунктах: «Будемо просити представників влади на місцях завчасно передавати інформацію щодо будь-яких масових культурних заходів. Як правило – це населені пункти віддалені від Ужгорода, Мукачева».

Комісія також рекомендує керівникам ТРЦ, аптек та інших закладів виділити щодня дві години: з 11.00 до 13.00 для того, щоб в цей час обслуговувалися тільки старші люди, які входять у групу ризику.

До якого періоду в області діятимуть обмеження, в обладміністрації не повідомляють. Планувалось, що завтра область відвідає міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, який прибуде знайомитися із ситуацією різкого зростання кількості інфікованих на COVID – 19. Проте візит пізно увечері скасували.

Загалом за весь період 2 188 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, із яких – 370 медиків та 140 дітей. 842 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Летальних випадків – 58.