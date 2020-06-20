На Закарпатті створюють Антикризовий центр через рекордну кількість хворих на COVID-19

З 22 червня в області створять Антикризовий центр для протидії активного поширення вірусу. Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За останню добу кількість інфікованих COVID-19 на Закарпатті склала 109 осіб. Це найбільша кількість хворих, яку фіксували з початку пандемії. Зросла також кількість важких випадків.

«Динаміка невтішна. Сьогодні 109 хворих, підтверджених методом ПЛР. Тенденція пов’язана з тим, що пом’якшення карантину ми сприйняли як відміну карантину. Спостерігаємо низьку соціальну відповідальність, майже не використовується режим носіння масок», – заявив Петров.

Одна з причин різкого збільшення інфікованих, за словами голови ОДА, масові зібрання населення в районах, зокрема, на весіллях, похоронах та богослужіннях. Значно зросла захворюваність у Хустському, Великоберезнянському, Іршавському та Свалявському районах.

Петров повідомив, що до створеного Антикризового центру увійдуть представники закладів охорони здоров’я різних рівнів, органи місцевого самоврядування.

У опорних лікарнях Закарпаття зросла кількість пацієнтів з важким протіканням хвороби. «У всіх лікарнях реанімаційні відділення переповнені. В обласній інфекційній лікарні кількість важких хворих збільшилась на 8-10 %, – зазначив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні. – Всі лікарні першої хвилі заповнені. Починаючи з 19-го червня ми приймаємо хворих у районних лікарнях. Скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації».

Як розповіли медики, за останні дні в області також рекорд з летальних випадків від COVID-19.

В Україні станом на ранок 20 червня виявлено 35 825 інфікованих коронавірусом, померли 994 людини, одужали 16 406.