В Україні майже 36 тисяч інфікованих коронавірусом

В Україні станом на ранок 20 червня виявлено 35 825 інфікованих коронавірусом, померли 994 людини, одужали 16 406. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Минулої доби зафіксовано 841 новий випадок захворювання, померли дев’ять людей, одужали 373.

Найбільше інфікованих у Києві (4252), Чернівецькій (4 268) та Львівській областях (3 679).

У світі на 20 червня виявлено більш ніж 8,6 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 460 043, одужали понад 4,2 мільйона.