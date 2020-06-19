Коронавірус не вибирає. На Львівщині понад 600 медиків інфіковані від початку епідемії

609 медиків Львова та Львівської області інфіковані коронавірусом від початку епідемії. 281 медик одужав за цей час, але на сьогодні 6 працівників медичної галузі в регіоні померли. 90% медиків лікуються вдома.

18 червня COVID-19 забрав життя полковника медичної служби Збройних сил України, керівника Військово-медичного центру Західного регіону, 58-річного Івана Гайди. Медики сьогодні у найбільшій групі ризику.

Наприкінці травня полковник медичної служби Іван Гайда відчув симптоми коронавірусу. Його обстежили і результат виявився позитивний. Його лікували у Львові, стан почав погіршуватись і перевезли у Київський госпіталь.

У військовому шпиталі у Львові є хворі військовослужбовці, коронавірус виявлений у кількох медичних працівників. Де саме інфікувався лікар – невідомо. Адже Іван Гайда, як розповів виконувач обов’язків начальника Військово-медичного центру Західного регіону Володимир Книгиницький, відвідував шість військових госпіталів у різних областях.

Колектив покинула прекрасна людина

«На жаль, наш колектив покинула прекрасна людина, наш командир, полковник медичної служби. Виявилось ускладнення пневмонією, він був після цього доставлений у національно-клінічний госпіталь у Київ, де 3 тижні проходив лікування. Розвивалися хвороба така, що забирає легені. Іван Гайда дуже досвідчений лікар, освічена людина, офіцер, який пройшов шлях від фельдшера. Цей вірус не обирає ані статус, ані стать», – каже Володимир Книгиницький.

Медики у час епідемії – найбільш уражена група ризику. Найбільше медичних працівників захворіли у міській лікарні швидкої допомоги – 122 осіб.

Хірург цього шпиталю Гнат Герич у день проводить 5-6 невідкладних операцій. Його робочий день розпочинається о 8-й і закінчується навіть опівночі. Під час карантину у цій лікарні проводять лише ургентні операції, бо заклад розрахований для лікування людей із коронавірусом. Умови праці стали складніші, говорить лікар, медики практично живуть у шпиталі.

У лікарів і медсестер розвивається дерматит

«Ми мусимо дотримуватися протиепідемічного режиму. Застосовуємо спеціальні костюми, маски, рукавички і це ні для кого вже не є дивина... Від того залежить наше здоров’я. Оскільки я хірург, повинен одягати стерильний протиепідемічний костюм на операцію, опісля нестерильний перевдягти. Дуже дискомфортно працювати у костюмах, оскільки тривалий час не можеш їх знімати, а зараз літо, гаряче, часто обробляєш руки. У сотень лікарів і медсестер розвивається дерматит, а це ураження шкіри, пов’язане з застосуванням антисептиків. Є проблеми з обличчям через респіратори, які щільно прилягають до обличчя і викликають подразнення», – зазначає хірург Гнат Герич.

Він пояснює той факт, що багато його колег зі шпиталю перехворіли чи хворіють коронавірусом тим, що є високий ризик захворіти.

Інфікуватися можна у будь-який момент

«Незважаючи на всі протиепідеміологічні заходи, яких зараз достатньо, інфікуватися можна у будь-який момент, чи під час прийняття їжі, чи коли треба правильно зняти костюм. Можливо, лікарі хворіють частіше у нас, бо тут надається невідкладна допомога. Ризик інфікування у лікарів хірургічного профілю є значно вищий, бо вони надають невідкладну екстрену допомогу. Блискавично треба вдягнути костюм. А буває, що життя хворого на межі і лікар життя пацієнта ставить вище власного здоров’я», – зауважує лікар.

Хірург Гнат Герич наголошує, що сьогодні важливо, щоб держава звернула увагу на захист медичних працівників, щоб знизити ризики захворюваності. Передусім медичні заклади мають бути забезпечені захисним обладнанням, що дозволить знизити ризик захворювання, важливе страхування медичних працівників і гідне фінансування.

Закони для медиків

У травні Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей). Тобто, цей закон передбачає страхові виплати медичним працівникам на COVID-19, які отримали інвалідність від COVID, і родинам медика у разі смерті від коронавірусу.

Комітет із питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування запропонував парламенту проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників», метою якого є створення правових умов, необхідних для посилення відповідальності за посягання на життя і здоров’я, захоплення як заручника, погрозу або насильство щодо медичних та фармацевтичних працівників у зв’язку з виконанням ними службових та професійних обов’язків. Наразі цей законопроєкт ще парламент не розглядав.

«Монобільшість у парламенті проігнорувала пропозицію опозиції в ухваленому законі у травні. Бо мова йшла про захист всіх інфікованих медиків, а не лише тих, хто отримав інвалідність внаслідок COVID чи помер. Коронавірус привернув увагу до медичних працівників, бо про них забули, хоча вони завжди працюють у ризику. Важлива позиція медиків і громадськості, щоб законодавством були захищені всі медики, які можуть постраждати під час виконання своїх професійних обов'язків», – зауважив у коментарі Радіо Свобода народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірус підтверджений у 5877 медиків, із яких 3548 – одужали, а 40 осіб померли.

У Львові та на Львівщині третій тиждень зростає чисельність інфікованих на коронавірус. Карантинні заходи залишили чинними до 22 червня. Однак переважна більшість мешканців нехтують, як соціальною дистанцією, так і носінням масок у місцях скупчення людей.