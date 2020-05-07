Верховна Рада: комітет рекомендує законопроєкт «СН» про страхування медиків, внесений на противагу проєктові «ЄС»

Комітет із питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді України прийняти закон щодо підвищення соціального захисту медиків у версії «Слуги народу», повідомила 7 травня пресова служба Верховної Ради.

Як мовиться в повідомленні, на засіданні комітету 6 травня депутати підтримали законопроєкт № 3376-1, який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, і членів їхніх сімей.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроект № 3376-1 до порядку денного позачергового засідання та за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому як закон», – мовиться в повідомленні.

Ідеться про законопроєкт № 3376-1, який терміново подала група депутатів від владної партії «Слуга народу» 5 травня як альтернативу до законопроєкту депутатів нині опозиційної партії «Європейська солідарність» № 3376, який був поданий іще 24 квітня.

За словами депутатів від «ЄС», владна більшість відмовлялася виносити його на розгляд, доки фракції не вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання парламенту для його розгляду. Таким чином, уперше за нинішнє скликання парламенту опозиції вдалося домогтися винесення на розгляд власного питання порядку денного.

Того ж дня, 5 травня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу 156 депутатів підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту. Воно має початися 7 травня о 14-й годині.

Серед винесених на розгляд законопроєктів, відповідно до розпорядження, був і № 3376, поданий депутатами від «Євросолідарності».

І того ж дня, 5 травня, голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія в інформаційному каналі фракції вилаяв кількох її депутатів, які поставили свої підписи під вимогою позачергового засідання. Скріни листування оприлюднив сайт «Цензор.нет»; Арахамія 6 травня підтвердив їхню автентичність.

«Уперше в нашій історії Пєтя без нас зміг зібрати позачергову сесію з законом про коронавірус, – написав Арахамія, маючи на увазі лідера «ЄС» і її фракції, п’ятого президента України Петра Порошенка. – …Щоб не віддати Пєті в руки ініціативу, ми зареєстрували альтернативний законопроєкт… У середу (6 травня – ред.) проведемо на комітеті, і треба всім бути, щоб не допустити ухвалення їхнього закону, ухвалимо наш і заберемо собі політичні дивіденди» (переклад із російської).

Він також висловив сподівання, що «наші колеги, які підписали цю х*рню, будуть наступного разу обачніші і не будуть від Пєті підписувати НІЧОГО».

Законопроєкт «Євросолідарності», серед іншого, пропонує встановити виплати на випадок захворювання медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, а саме: у разі інфікування працівника держава забезпечує страхові виплати у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на сьогодні це – 210 тис 200 грн); у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на сьогодні – 1 млн 576 тис 500 грн).

Натомість законопроєкт «Слуги народу» передбачає призначення і здійснення страхових виплат на випадок інфікування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, лише коронавірусною хворобою (COVID-19), а не інфекційних хвороб загалом, і лише в разі встановлення групи інвалідності або в разі смерті такого працівника внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), але не в разі інфікування.

Зокрема, у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на сьогодні це – 630 тис 600 грн); у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на сьогодні – 1 млн 576 тис 500 грн).

Він також передбачає, що виплати членам родин медиків, які померли від COVID-19, заразившись при виконанні професійних обов’язків, прирівнюються до виплат членам родин загиблих при виконанні обов’язків військової служби учасників бойових дій.

Арахамія у своєму зверненні до депутатів фракції називав законопроєкт «Євросолідарності» «популізмом», зокрема, через пропоновані ним виплати захворілим на COVID-19 медикам, і якщо вони видужають. Порошенко натомість критикував законопроєкт «Слуги народу», заявляючи, зокрема, що внаслідок COVID-19 інвалідність практично не настає, тому захворілі лікарі не отримають нічого. Також критику викликала пропозиція владної фракції прирівнювати померлих медиків за статусом до загиблих військовослужбовців.