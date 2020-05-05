Разумков скликає засідання Ради для розгляду законопроєктів про протидію COVID-19 та держстрахування

Спікер Верховної Ради Денис Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради, повідомляє апарат парламенту.

За повідомленням, таке рішення Разумков ухвалив на вимогу 156 народних депутатів.

«Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 7 травня 2020 року», – йдеться в документі.

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Порядок денний засідання передбачає розгляд законопроєктів №3380 про «підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» та №3376 про розміри обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сфері інфекційних хвороб.

Раніше 5 травня про підготовку позачергового засідання парламенту повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, заявивши, що його ініціювала його фракція «Європейська солідарність».