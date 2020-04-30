Рада погодила розгляд «антиколомойського закону» за скороченою процедурою

Верховна Рада підтримала розгляд за скороченою процедурою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. «За» проголосували 255 народних депутатів.

Таким чином депутати можуть не розглядати 16 тисяч правок, поданих до законопроєкту.

Спрощену процедуру розгляду парламент застосовує вперше. Відповідні зміни до регламенту були внесені, щоб не розглядати усі 16 тисяч правок, адже це б суттєво затримало схвалення законопроєкту.

27 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів після кількаденного розгляду усіх правок рекомендував законопроєкт на розгляд.

Закон про банки є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.