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24 квітня 2020, Київ 08:54
Новини | Економіка

Члени комітету Ради запросили представників МВФ на розгляд «антиколомойського закону»

23 квітня депутати розглядали правки до законопроєкту про банки у режимі відеоконференції

Члени комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики запросили представників Міжнародного валютного фонду на розгляд законопроєкту про банку, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Фондом.

23 квітня депутати розглядали правки до документу у режимі відеоконференції.

«На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроекту», – повідомляє пресслужба Ради.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.

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