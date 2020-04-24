Члени комітету Ради запросили представників МВФ на розгляд «антиколомойського закону»

Члени комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики запросили представників Міжнародного валютного фонду на розгляд законопроєкту про банку, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Фондом.

23 квітня депутати розглядали правки до документу у режимі відеоконференції.

«На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроекту», – повідомляє пресслужба Ради.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.