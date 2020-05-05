У «Слузі народу» кажуть, що на створення Бюро фінансових розслідувань, яке обіцяв Зеленський, немає політичної волі

У президентській фракції «Слуга народу» не можуть пояснити, чому Верховна Рада за рекомендацією комітету з питань фінансів, податкової та митної політики відхилила законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань – органу, який мав замінити ДФС і податкову міліцію у її складі, і створення якого було програмним пунктом президента Володимира Зеленського та нової команди.

Представники президентської політсили розповідають, що на це «немає політичної волі», а в «Голосі» пояснюють, що причина – у боротьбі за те, кому буде підпорядковуватись новий орган. Про це йдеться у матеріалі «Наглядачі за бізнесом» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань був відхилений за пропозицію нашого комітету ВР, про мотиви я вам не можу повідомити. Просто не можу», – заявив у коментарі «Схемам» керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев, який раніше анонсував створення цього органу як програмний пункт президента Володимира Зеленського.

«Цей законопроект запроваджує новий орган – Бюро фінрозслідувань. Це програмний пункт президента України і це програмний пункт партії «Слуга народу», який ми впроваджуємо в життя...Він відбере повноваження у МВС, СБУ, податкової міліції, яка буде ліквідована… Це буде єдиний орган, який розслідуватиме злочини у сфері публічних фінансів», – говорив у жовтні 2019 Гетманцев.

Журналісти звернулись до депутата після того, як додаткові пів мільярда гривень, які спочатку були передбачені на Бюро фінансових розслідувань, пішли на фінансування ДФС і податкової міліції у її складі – що було затверджено змінами до бюджету на 2020 рік, проголосованими парламентом.

На думку колеги Гетманцева по фракції та комітету – народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, ухвалити законопроект «забракло політичної волі».

«Я достеменно не знаю (чому був відхилений законопроект – ред). Як мені повідомили в комітеті, зникла політична воля на прийняття цього законопроекту в тому вигляді, в якому він був підготовлений до другого читання. Я нагадаю, що до другого читання за моделлю, яку ми обрали, Бюро фінансових розслідувань підпорядковувалось Кабінету міністрів», – розповіла Василевська-Смаглюк.

Редакція проєкту закону про бюро фінансових розслідувань передбачала, що контроль за новим органом буде у Кабінету міністрів України, але на думку народного депутата з «Голосу», члена цього ж комітету Ярослава Железняка – президент хотів би мати контроль над цим органом.

«Ця редакція передбачала, що контроль за цим Бюро буде на рівні Кабінету міністрів України, а саме через Мінфін. Після цього коаліція вирішила змінити своє рішення. І запропонувала постанову про відхилення... Я думаю через те, що президент України не хотів віддавати свої повноваження щодо контролю за фінансовим і безпековим блоком як і за СБУ, так і в принципі за цим органом», – припустив Железняк.

Раніше «Схеми» розповідали, що Державній фіскальній службі, більшість працівників якої на сьогодні є податковими міліціонерами – подвоїли фінансування під час ухвалення змін до державного бюджету 2020 на позачерговому засіданні 13 квітня. Це сталося того ж самого дня, коли урізали фінансування Українського культурного фонду, підтримку української книги, фінансування Суспільного мовника та наукові дослідження.

У офісі бізнес-омбудсмена повідомили: щороку чверть скарг, які надходять до них на правоохоронців – припадає саме на податкову міліцію. А значна кількість кримінальних проваджень, які податкові міліціонери відкривають, за даними офісу бізнес-омбудсмена – не доходять до суду або розсипаються там.

Після Революції Гідності представники влади хотіли ліквідувати ДФС і податкову міліцію у її складі – разом з економічними департаментами в СБУ та МВС. А натомість планували створити нову фінансову службу розслідувань. З такою ж ініціативою вийшов і президент Володимир Зеленський з новою командою.

Податкова міліція – це по своїй суті правоохоронний орган в середині органу виконавчої влади (ДФС). Її працівники відкривають кримінальні провадження, в рамках яких проводять розслідування щодо ймовірної несплати податків. І мають у своєму арсеналі ті ж інструменти що у інші правоохоронці: можуть приходити на обшук, проводити оперативно-розшукову діяльність та передавати справи до суду, йдеться в розслідуванні.

ДФС знаходиться на етапі реорганізації. У 2018 році було прийнято рішення про її розподіл на Державну податкову та Державну митну служби.







