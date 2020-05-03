Гончарук розповів, чи планує створювати політичну силу

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що «точно залишається» у публічній політиці. Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання щодо своєї подальшої кар’єри.

«Я – передовсім громадянин України. Я продовжую активно цікавитися тим, що відбувається в публічній політиці. Я точно залишаюся у публічній політиці… Десятки людей, які працювали з нами в уряді – всі ми залишаємося командою в широкому сенсі слова. Я кожного дня спілкуюся з багатьма колегами з багатьох дуже сфер. Я думаю, що ми з цим середовищем точно залишимося в тому числі на політичній карті», – сказав Гончарук.

Щодо того, чи формуватиме він нову політичну силу, Гончарук зауважив, що про це «рано говорити».

«Як тільки у нас будуть якісь деталі, чітке розуміння, ми про це скажемо. Зараз я говорив би про суть, про майбутнє. Це важливо. Важливо розуміти, що може бути в країні. А може бути добре», – сказав він.

Гончарук також заявив, що ще не ухвалював рішення про можливу участь у місцевих виборах, запланованих на осінь.

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. 4 березня його відправили у відставку.